شاهد .. كيف أصبح شكل ” هيا الشعيبي ” بعد عملية تكميم المعدة ؟

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 05:54 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو ومجموعة من الصور كشفت التغير الواضح والملحوظ الذي طرأ على شكلها عقب إجرائها لعملية تكميم المعدة وإزالة اللغلوغ مؤخرا .

حيث ظهرت هيا الشعيبي بنحافة غير مسبوقة وخسرت الكثير من الوزن عن ما كانت عليه من قبل .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” ابتسم مهما كانت ظروفك ولا تدع احد يتشمت بك أبدا ” .

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وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة والذين أبدوا في تعليقاتهم إعجابهم بالإطلالة الجديدة لهيا الشعيبي وشجعوها على الاستمرار على ذلك والحفاظ على شكلها الحالي .