بسبب صفقة القرن .. تسجيل صوتي من تنظيم داعش يهدد إسرائيل ويصف حركة حماس ب ” الكفار “

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 05:54 مساءً - نقلت وكالة رويترز يوم الإثنين الماضي تسجيلا صوتيا باللغة العبرية أطلقه تنظيم داعش الإرهابي مهددا من خلاله إسرائيل على خلفية صفقة القرن .

حيث دعا المتحدث بإسم مسلحي داعش ” أبو حمزة القريشي ” في التسجيل الصوتي الذي بلغت مدته أكثر من 37 دقيقة إلى مهاجمة اليهود وضرب أهداف يهودية في أنحاء العالم وحتى التسلل إلى إسرائيل وتنفيذ هجمات داخلها عن طريق استهدافها بصواريخ وأسلحة كيميائية .

فطالب التنظيم في رسالته الموجهة إلى عناصره الموجودة في منطقة المشرق خاصة بتحويل المستوطنات وأسواق اليهود إلى أرض لتجارب السلاح وللصواريخ والرؤوس الكيميائية وإفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي وصفها بإنها ” كلام فارغ ” .

كما هاجم القريشي حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ووصفهم بـ ” الكفار ” .. كما هاجم الإيرانيين وبارك اغتيال قاسم سليماني .