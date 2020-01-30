شاهد .. سعد لمجرد يتعرض لحادث أثناء تصوير أحدث كليباته

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 05:54 مساءً - نشر الحساب الرسمي لبرنامج ” ET بالعربي ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو يوثق تعرض الفنان المغربي ” سعد لمجرد ” لحادث وذلك خلال تصويره لأحدث كليباته مع فريق ” فناير ” .

حيث يظهر في مقطع الفيديو سقوط سعد لمجرد وفريق فناير وهم يغنون ويرقصون من فوق أحد الديكورات التي استخدمت أثناء تصوير الكليب الذي يجمعهم .

وتم تداول الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير ولم يوضح سعد بعد انتشار الفيديو إن كان قد أصيب بأذى أو لا من جراء هذا السقوط .