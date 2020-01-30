شاهد.. مايا دياب تفتح فمها لتثبت ان لسانها “كثير قصير”!

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 05:54 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب لأول مرة عن معلومة جديدة حول “لسانها”، لافتة إلى أنه قصير جدا بشكل لا يتناسب مع باقي أعضائها.

وظهرت مايا دياب بصحبة عدد من أصدقائها في مقطع فيديو قائلة “في معلومة عني ما حدا بيعرفها غير اهلي ويمكن نسيوها انو انا لساني كثير قصير”.

وتابعت مايا دياب ان لسانها قصير بالمعنى الحرفي ثم قامت بفتح فمها لتثبت ان لسانها قصير وانها لا تستطيع لمس سقف حلقها.

وتباينت التعليقات حول ما نشرته دياب فبعضهم اعتبر ذلك عيبا خلقيا، وآخرون رؤوا في ذلك ميزة، فيما نصحها البعض بتطويله من خلال عملية تجميل.