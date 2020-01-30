كنزة مرسلي تحطّم الارقام من جديد مع لايف ستايلز ستوديوز

بعد أسبوع على طرح شركة الإنتاج “لايف ستايلز ستوديوز” فيديو كليب أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “كانت باينة” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، تخطى الكليب حاجز المليونين مشاهدة في فترة زمنية قياسية.

وبخطى ثابتة، تحقق كنزة النجاح تلو النجاح مع “لايف ستايلز ستوديوز”، التي قدمت لها كل التسهيلات والدعم لأجل تصوير عمل فني مميز يليق بها وبإسم الشركة التي أصبحت من أهم الشركات الفنية على الساحة العربية.

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أغنية “كانت باينة” باللهجة الجزائرية كلمات وألحان ربيع كاسطور، توزيع ياسين موزارت، ميكس وماستورينغ عبد الله مسوس وتسجيل استديو اكابيللا. الكليب حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان الذي صوّر العمل في لبنان.

نذكر أن قصة نجاح تجمع بين كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز خاصة أن أغنية “كانت باينة” هي التعاون الرابع بينهما بعد “ملكة سبأ”، “قتّال” و “La Casa Del Amor “.