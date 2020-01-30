ليا مخّول وأنطوني توما: انسجام وتناغم ورومانسية

أطلق مُغنّيا البوب ليا مخّول وأنطوني توما ديو غنائيّ بعنوان “A Nous” ، بالتعاون مع Universal Music MENA.

الأغنية تجمع بين اللغة الفرنسيّة والإنكليزيّة يبرز فيها الإنسجام الموسيقيّ بينهما من خلال تناغم صوتيهما وقد تخطّى تعاون ليا وأنطوني في هذا العمل الغناء إذ أنّ “A Nous” هي من ألحان ليا وأمين نجّار ومن كلمات أنطوني توما، أمّا الميكس لسليمان دميان والماستر لـKarnig Baghdassarian.

عن “A Nous” قالت ليا:” لا تتحدّث هذه الأغنية عن الحب، إنّما عن الغرور الكفيل بتدمير علاقة حبّ، وأردنا أنطوني وأنا من خلال هذا الديو أن نتحدّث عن الكبرياء الذي يُهدد أيّ علاقة حبّ أو صداقة بالفشل”.

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تجدر الإشارة أنّ ألاغنية مُرفقة بعمل مُصوّر يطغى عليه الطابع الرومنسيّ والمرِح ، وقد صُوّرت مشاهده في مواقع جميلة في لبنان، تنوعّت بين البحر والطبيعة إلى مدينة الملاهي. وقد سلّط فيه المُخرج رودي معوّض الضوء على الإنسجام الواضح بين أنطوني وليا وعلى تمثيلهما العفويّ والقريب من الجمهور.

أغنية “A Nous” مُتوفرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الفيديو فمُتوّفر على قناة ليا مخول على تطبيق VEVO.