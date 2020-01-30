محمد إمام يعلن عرض فيلم "لص بغداد" في الوطن العربي

وصل الفنان محمد إمام، إلى مدينة دبي استعداد لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد “لص بغداد”، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء، في سينما “Vox” في مول الإمارات.

ونشر “إمام” صورة جديدة له من المطار عبر حسابه الشخصي على انستجرام، معلقا: “صباح الفل..في طريقي إلى دبي.. إن شاء الله، هحضر معاكم افتتاح “لص بغداد” الساعة 5 في سينمات “Vox” في مول الإمارات”.

وأضاف إمام :فيلم من يوم الخميس في كل سينمات الخليج و الوطن العربي .. مستني أعرف رأيكم في الفيلم بعد نجاحه في مصر الحمدلله”.

وقد نجح الفيلم فى تصدر إيرادات شباك التذاكر فى مصر حيث حقق حتى الآن 9 مليون و459 ألف جنيه محتلاً المركز الأول فى شباك التذاكر خلال موسم أفلام منتصف العام.

وتدور أحداث الفيلم، في جو من التشويق والإثارة، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة الإسكندر الأكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة.

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ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد” بجانب محمد إمام كلٌ من فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج “سينرجي فيلمز”.

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