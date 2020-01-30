القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة زينة فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وظهرت زينة فى الفيديو بإطلالة جذابة ولقي الفيديو على ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:بحبك والله - قلبى - زى القمر"
يذكر أن قالت الفنانة زينة إن الفنان أحمد عز أكد لها إنه وثق زواجهم المدني في القنصلية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت «زينة» خلال لقائها ببرنامج الحكاية لعمرو أديب، إنها ليست حزينة في من أي شئ حدث خلال الفترة الماضية، موضحة أنها ذهبت إلى القنصلية لاستخراج وثائق سفر لعودته أبنائها إلى مصر.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لـلفنانة زينة بعد حلقة عمرو أديب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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