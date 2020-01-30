حضور جماهيرى لافت لعروض اليوم الثانى من "الإسكندرية للفيلم القصير"

شهد اليوم الثاني من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته السادسة عرض مجموعة من الأفلام في مختلف المسابقات، وسط حضور جماهيري لافت بمركز الحرية للإبداع.

وعرضت أفلام القمر الأحمر، جنى، طريق إلى الساحل، في ظل عدن، هيلين، أثر، غزال ضمن قسم البانوراما، وأفلام باستا، رنين، سكن في مسابقة الطلبة.

أما بالمسابقة الروائية فقد عرضت أفلام: فيلسوف، قلب اللوز، عبور، منارة، قلادة، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي جدى الشقى عن حياة الكاتب الكبير محمود السعدنى.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية؛ كما يتيح الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهم.

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