بيلي إيليش تُطلُ بفقرة خاصة في حفل الأوسكار

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُطلُ النجمة الشابة بيلي إيليش_ التي حصدت نصيب الأسد في حفل جزائز غرامي_ ضمن "فقرة خاصة" في حفل الأوسكار المقرر مساء 9 فبراير المقبل بحسب ما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة



وجاء إعلان فقرة "إيليش" مفاجِئاً لأن اسمها لم يكن مدرجاً ضمن القائمة المعلنة لأسماء النجوم الذين سيقدمون فقرات موسيقية وغنائية خلال الحفل. ما عزّز التوقعات بأنها ستؤدي للمرةِ الأولى أغنيتها الخاصة بفيلم جيمس بوند الجديد "No Time to die"(لا وقت للموت). خاصةً أنها مرشحة ضمن فئة أفضل أغنية أصلية لتنافس مع أغنيات إلتون جون وإيدينا مينزيل وسينثيا ريفو وراندي نيومان وكريسي ميتز بطلة فيلم (This is us).



هذا وتشير التوقعات لفوز هذه الأغنية بجائزة الأوسكار كما جرت العادة مع أغنيات أفلام جيمس بوند. حيث فازت المغنية أديل بأوسكار أفضل أغنية أصلية "(Skyfall) التي قدمتها للفيلم الذي يحمل نفس الاسم عام 2012، كما فاز المغني سام سميث بالأوسكار عام 2016 عن أغنية "Writing's on the Wall"عن فيلم جيمس بوند (Spectre).