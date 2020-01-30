شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد العوضى متقمصا الإرهابى هشام عشماوى بسبب "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن تم الإعلان عن بدء التحضير لـ مسلسل "الاختيار" الذي تدور قصته حول الشهيد أحمد المنسي، والغالبية متشوقون لمشاهدة العمل، الذى يتطرق للعديد من الأسرار حول الشهيد البطل الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة، والذي اضطر لحلاقة ذقنه وشاربه للمرة الأولى تماماً من أجل الشخصية الذي يلعبها.

علي الجانب الآخر تشوق كثيرون أيضاً لمشاهدة تفاصيل جديدة حول الإرهابي هشام عشماوي الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، والذي نشر مؤخراً صورة له علي السوشيال ميديا ظهر فيها بلوك جديد وعلق عليها بكتابة : "الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله".

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احمد العوضى

مسلسل "الاختيار" يتناول للمرة الأولي فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ومن المقرر أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".

وقد انتهى أمير كرارة من تصوير 3 أسابيع من العمل صور خلالهما العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من ضيوف الشرف وخلال تصوير المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.