شكرا لقرائتكم خبر عن كالعادة بوستر أو أغنية .. عمرو دياب تريند يوتيوب ببرومو "هيعيش يفتكرني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكان عمرو دياب قد نشر البرومو الرسمي للأغنية عبر صفحته على موقع فيس بوك وقناته الرسمية على يوتيوب، وفور طرحه لاقى تفاعلا كبيرًا من جمهور الهضبة، والذي أبدى سعادته بقرب طرح الألبوم بعد انتظار طويل.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير يوم ٢٩ فبراير القادم في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك احتفالا بإطلاق الألبوم.وسيشهد الحفل عدة مفاجآت سيعلن عنها الهضبة خلال الأيام المقبلة.

وأحيا مؤخراً الميجا ستار عمرو دياب حفلاً غنائى، الأضخم فى دبى، ويعد الحفل الأول لعمرو دياب فى دبى مع انطلاق العام الجديد، وشهد حضوراً جماهيريا غير مسبوق وفقا للجهة المنظمة للحفل، وغنى الهضبة مجموعة من أشهر أغنياته الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تواجد في موقع الحفل قبل انطلاقه بساعات.

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وفاجأ الهضبة جمهوره بتقديم أحدث أغنياته والتى تحمل عنوان "عم الطبيب"، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامى سمير، وقال عمرو لجمهوره: "حتى فرقتى متعرفش الأغنية دى واللى يعرفها بس رامى سمير عازف الدرامز بالفرقة وموزع الأغنية".