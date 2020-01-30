شكرا لقرائتكم خبر عن نادية لطفى تحت إشراف مجموعة من الأطباء بالمعادى بعد تدهور حالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد الفنانة الكبيرة نادية لطفى داخل العناية المركزة بمستشفى المعادى، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية، حيث تتواجد حاليا تحت إشراف مجموعة من الأطباء المعالجين خاصة بعدما فقدت الوعى أكثر من مرة.

وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين على زيارتها، منهم الفنانة الكبيرة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز والاعلامية بوسى شلبي والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكى إنه لا توجد أى تطورات فى حالتها الصحية حتى الآن، متمنياً الشفاء لها، وطالبا من جمهورها الدعاء لها.

وأجرت الفنانة دلال عبد العزيز مداخلة هاتفية مساء أمس الأربعاء فى برنامج "كل يوم" على قناة ON E لتكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى باعتبار أنها دائمة السؤال عنها وتحرص على زيارتها من وقت لآخر، حيث قالت: "نادية لطفى بالنسبة لى حاجة كبيرة جدًا، حبيبتى وصديقتى وبنتى وأمى وأختى فيها كل الصفات الجميلة لأنها فنانة عظيمة بكل المقاييس، وبمواقفها الفنية والوطنية والإنسانية"، مضيفة: "احنا مش فى ايدينا حاجة غير الدعاء وان شاءالله ربنا هيجبر بخاطرها".

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وظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى إحدى أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادق أيضاً يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".