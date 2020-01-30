شكرا لقرائتكم خبر عن ستة عروض تتنافس على جوائز مهرجان لبنان الوطنى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنافس ست مسرحيات عرضت خلال عام 2019 على جوائز الدورة الثانية من مهرجان لبنان الوطنى للمسرح التي تنطلق الأسبوع القادم، والعروض هي (كوميديا العبابيد) كتابة وإخراج هشام زين الدين و(ما شاء) كتابة وإخراج غبريال يمين و(المعلقتان) للمخرجة لينا عسيران و(أصل الحكاية) كتابة وإخراج أورليان الزوقي وإريك دينيو و(شاطر فؤاد) كتابة وإخراج فؤاد يمين و(مجدرة حمرا) كتابة وإخراج يحيى جابر.

تقام الدورة الثانية من المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة اللبنانية بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في الفترة من الثاني إلى الثامن من فبراير شباط على مسرح المدينة، وقالت الهيئة بموقعها على الإنترنت "يعود اختيار هذه الأعمال إلى لجنة خاصة مؤلفة من مسرحيين اختصاصيين تنتدبهم الجهة المنظمة بإشراف مدير المهرجان الممثل نقولا دانيال".

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يأتي المهرجان في إطار مبادرة إقليمية تتبناها الهيئة العربية للمسرح بإقامة مهرجانات وطنية بالدول العربية بهدف إثراء الساحة الفنية والارتقاء بالإنتاج المسرحي ودعم المؤسسات الثقافية المحلية.

وأقيمت الدورة الأولى من مهرجان لبنان الوطني للمسرح في ديسمبر كانون الأول 2018 وحملت اسم الممثل أنطوان كرباج.