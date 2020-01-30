شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد كريستيان بيل .. 3 أدوار صنعت أسطورته فى هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الخميس مع عيد ميلاد النجم الكبير كريستيان بيل الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 46 ، وذلك وسط احتفاء من جمهوره ومحبيه على مستوى العالم خاصة ممن يعتبرونه أحد أيقونات هوليود بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب خلال مسيرته الفنية عبر سلسلة من الأدوار في الأعمال الناجحة الذي يفاجىء بها جمهوره كل عام ويضيف إليه قاعدة جماهيرية أكبر.



كريستيان بيل

وفي عيد ميلاد كريستيان بيل نسلط الضوء علي 3 من أبرز أدوار النجم الشهير التي ساهمت في خلق نجوميته ونيله إعجاب قطاع كبير من المعجبين حول العالم ممن ينتظروا أعماله أولاً بأول.

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1/ سلسلة بات مان

صنفه الكثيرون كريستيان بيل علي أنه أفضل نجم لعب دور بات مان في تاريخ تلك الشخصية بعدما قدم أداء عبقري ضمن ثلاثية أخرجها كريستوفر نولان، ونالوا عليها إعجاب الملايين حول العالم، وبات صعباً علي محبي بات مان مشاهدة غيره في هذا الدور بعد ذلك، الأمر الذي يظهر في كم الانتقادات التي نالت بن افليك حين لعب الشخصية عام 2016.

2/ the machinistوأسطورة الوزن

ما فعله كريستيان بين خلال هذا الفيلم كان تحدي إعجازي بكل معني الكلمة، وهو الأمر الذي ظهر جلياً حيث اضطر من أجل لعب دور البطولة أن ينقص وزنه إلي 55 كيلو ليظهر بشكل غريب علي كل محبيه صعب عليهم تصديقه.

3/ The Prestige

رائعة جديدة من روائع كريستوفر نولان وبيل حين تعاونا معاً تلك المرة عام 2006 ، .. وسحروا أعين العالم في عمل قام ببطولته كريستيان بيل وهيو جاكمان خلال صراع لعبا خلالهما دور السحرة ببراعة شديدة.