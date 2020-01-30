سامح عبد العزيز: بكيت عندما شاهدت "قصة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أشاد المخرج سامح عبد العزيز، بفيلم "قصة حب"، الذي طرح العام الماضي بدور العرض السينمائية، بطولة الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد.

وقال "عبدالعزيز"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه لم يشاهد الأفلام التي طُرحت مؤخرًا بدور العرض، وأن آخر فيلم شاهده هو "قصة حب"، مؤكدًا أن قصة الفيلم والأحداث أثرت به بشدة وجعلته يجهش في البكاء.

فيلم "قصة حب" درات أحداثه حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، بعد إصابة الشاب بالعمى، ويصبح على كلٍ منهما أن يثبت حبه للآخر فى هذا الظرف الصعب.

الفيلم بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، وبمشاركة الفنانة هالة فاخر، وفرح يوسف، تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.