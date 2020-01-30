مديرة أعمال نادية لطفي تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت "رضا" مديرة أعمال النجمة نادية لطفي، إن الفنانة الكبيرة بصحبة جيدة، بعد استقرار حالتها الصحية.

وأكدت في تصريح خاص لمصراوي، أن نادية لطفي لم تغادرغرفة العناية المركزة بالمستشفى، إلا أنها استعادت وعيها، بعد تعرضها لغيبوبة مساء أمس الأربعاء.

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وتابعت: "هي الحمد لله بقت كويسة، وواعية وبتتكلم عادي، لكن الدكاترة قرروا تفضل في العناية المركزة تحت الملاحظة، والحمد لله حالتها بقت مستقرة وبتتحسن".

وكانت الفنانة الكبيرة قد دخلت في غيبوبة أمس الأربعاء، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ عانت من ضيق في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية المركزة

نادية لطفي من مواليد 1937، وتعتبر من أشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد من الأعمال الخالدة أبرزها "النظارة السوداء"، "الناصر صلاح الدين"، "أبي فوق الشجرة"، "السمان والخريف"، وغيرها.