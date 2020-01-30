هكذا أعلن كريم عفيفي استقبال مولوده الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان كريم عفيفي، استقبال طفله الثاني "حمزة"، وشارك جمهوره عبر حسابه بـ"انستجرام"، صورة له من خارج غرفة زوجته بإحدى المستفشيات، التي زينت خصيصًا لمولوده.

وعلق كريم على الصورة: "اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى".

وتفاعل عدد من النجوم مع الخبر، فقالت له مي عمر: مبروك يا كريم وحمدالله على السلامة، بينما قال محمد أنور: "ربنا يخليهولك ويتربى في عزك، أما شيماء سيف فقالت: "مبروك".

واحتفل كريم عفيفي بزفافه في عام 2015، وشهد على عقد قرانه الفنان أشرف عبدالباقي، ورزق بأول مولود له في 2016.