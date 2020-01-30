ليلى علوي تستعيد ذكريات "يا مهلبية يا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكريات مشاهدها ضمن أحداث فيلم "يا مهلبية يا"، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت: "عتاب من فيلم يا مهلبية يا، سنة 1991 للمخرج شريف عرفة". فيلم "يا مهلبية يا" بطولة ليلى علوي، هشام سليم، علاء ولي الدين، أحمد راتب، حسن كامي، أشرف عبدالباقي، عبدالعزيز مخيون، صلاح عبدالله، ومن تأليف ماهر عواد، وإخراج شريف عرفة.

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