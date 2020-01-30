في أول عمل يجمعهما.. محمد رشاد ومي حلمي في "المتزوجون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يستعد الفنان محمد رشاد وزوجته مي حلمي، لتقديم برنامجهما الجديد "المتزوجون"، عبر شاشة "النهار"، على أن يعرض البرنامج كل أثنين وأربعاء من كل أسبوع.

البرنامج سيتناول العديد من التفاصيل التي تتعلق بالأزواج، على أن يستضيف الثنائي عدد من مشاهير الفن والرياضة، في جلسات حوارية تتعلق بالجوانب الشخصية في حياتهم.

وتعرضت مي حلمي لعملية إجهاض في مطلع العام الجاري، وشارك رشاد صورة زوجته في المستشفى وعلق عليها قائلًا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره.. ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".