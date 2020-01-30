فيديو.. ممثلة هندية ترتدي الحجاب وتصف الكعبة:"معجزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت نجمة بوليود الهندية من أصل بكستاني، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"انستجرام"، صور ومقاطع فيديو لها أثناء تواجدها في الأراضي السعودية لآداء مناسك العمرة.

وأعربت "بيرزادا"، عن سعادتها البالغة لتأدية مناسك العمرة، وكتبت: نعم أتباهى بإظهار مناسك العمرة، لأن هذا شيء أفتخر به، يجب علينا جميعا أن نبدى طقوسنا الدينية بعيداً عن الرياء والتكبر .. جئت إلى مكة المكرمة ولا شيء يمكن أن يجعلنى أكثر سعادة".

وأبدت دهشتها عقب مشاهدتها الكعبة المشرفة، وعلقت: "أنا فنانة، أرسم، وأصور، لكن بصراحة لم أر مكانا أو كائنا واحدا فى هذا العالم يشبه هذا، أخذت صورا من جميع الزوايا، ورغم أنها صورة عادية لكنها تعطيك انطباعا بأنها ثلاثية الأبعاد، فهى معجزة فى حد ذاتها.

وكانت الممثلة والمغنية الهنيدية، أعلنت في وقت سابق عن نيتها اعتزال التمثيل، بعد انتشار مجموعة صور اعتبرها البعض إباحية.