أصالة تتحدث عن نجلها علي:"صار بياخد المصروف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة السورية أصالة، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها برفقة ابنها علي طارق العريان، عبر حسابها بـ"موقع "انستجرام".

وروت أصالة لمتابعيها، حالتها عند ذهابه إلى المدرسة خاصةً بعدما أصبح يطلب منها مصروفًا قبل ذهابه، إذ قالت: "أحلى وألطف وأطيب ولد، علي العلوش الغالي صار بياخد مصروف الصبح على المدرسة، بيكون جاي على بالي أرقص من الفرح".

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وأضافت: "الشكر اللي بيشكره بيضطرني قله والله هاد أقل واجب ياسعادة الروح".

وطرحت أصالة كليب بعنوان "شامخ"، وحقق نسب مشاهدة عالية، وهو من إخراج نهال نبيل، ومن كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز الميانا، وذلك عقب انفصالها من المخرج طارق العريان.