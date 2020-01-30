تراند اليوم : بعد خناقة شقيقه مع «أحلام».. حسين الجسمي يعلق بتغريدة مثيرة



أثار المطرب الإماراتي حسين الجسمي، الجدل بعد نشره تغريدة مقتضبة، عن الأخلاق والتربية، عقب المشاداة والهجوم الذي دار بين شقيقه الإعلامي صالح الجسمي، والفنانة الإماراتية أحلام.

وكتب حسين الجسمي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلا: "الاحترام تربية وليس ضعف"، وهو ما فسره البعض تعليقًا على تبرئة شقيقه من قضية الفنانة المغربية مريم حسين، وإدانة الأخيرة بالحبس شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة.

وكانت أحلام وجهت انتقادًا وطلبًا لصالح الجسمي بأن يتنازل عن القضية خاصة أن الفنانة المغربية لديها طفلة ولا يصح حبسها وترك ابنتها، وهو ما رد عليه "الجسمي" بهجوم على الفنانة بانها لا تعرف شيئًا عن القضية موجهًا لها انتقادات حادة.

كما رفض صالح الجسمي اعتذار مريم حسين، التي بادرت بالاعتذار عبر حسابها على "تويتر" استجابة لتدخل الفنانة أحلام.

وكانت محكمة الاستئناف في دبي، قد حكمت بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين عن الدولة، وتبرئة غريمها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي من التهم المسندة إليه، مع تخفيض عقوبة حبسها من 3 شهور إلى شهر واحد لإدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني "راب" في إحدى الحفلات الموسيقية.

وأعادت مريم حسين نشر الفيديو عبر صفحتها على "إنستجرام" اليوم الخميس، كما نشرت حوارها مع صحيفة لاراى الكويتية، والتي أبدت فيه ندمها واعتذارها عن الفيديو، مشددة على حبها للإمارات.



