إبنة الملياردير بيل جيتس تعلن رسمياً ارتباطها بالفارس المصري نائل نصار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:41 مساءً - الحب والصداقة بوابة العرب لقلوب الأمريكيات حيث اشتعلت نيران الحب بقلب جينيفر إبنة قطب وعملاق التكنولوجيا الملياردير الأمريكي بيل جيتس نحو شاب مصري عربي،فخطبت له رسمياً وأعلنت ذلك بنفسها عبر منصات السوشيال ميديا.

حيث أعلنت أعلنت جينيفر، ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس الكبرى من زوجته ميليندا، مساء الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2020، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام، عن ارتباطها رسمياً بالفارس المصري نائل نصار، وفقاً لما نشرته مجلة "بيبول" الأمريكية .

جينيفر، خريجة جامعة ستانفورد، والبالغة من العمر 23 عاماً، قامت بمشاركة صورة لرد فعلها بعد أن اقترح خطيبها المصري الزواج منها خلال رحلة لهما وسط الثلوج .

وكتبت جينيفر تعليقاً أرفقته بالصورة، قالت فيه: «نائل نصار، أنت شخص فريد. لقد اجتحتني تماماً في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفاجأتني في أكثر الأماكن مغزى لإحدى عواطفنا المشتركة العديدة. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والنمو والضحك والمحبة معاً.. نعم مليون مرة ".

من جهته، نشر الفارس المصري نائل صورته مع جينيفر بيل غيتس، وكتب عليها: «قالت نعم.. أشعر أنني أكثر رجل محظوظ في العالم الآن. جين أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير.. لا يمكنني الانتظار حتى نكبر معاً خلال هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي بدونك.. أحبك أكثر مما تتخيلين، وأشكرك على جعلي أشعر أن كل يوم وكأنه حلم بالنسبة لي ".

يشار إلى أن قصة حب الفارس المصري نائل نصار وجينيفر، ابنة الملياردير بيل غيتس، أخذت حيزاً كبيراً من اهتمام المتابعين المصريين والعرب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الصور التي كانا يشاركانها على المواقع لزياراتهما المختلفة لمواقع سياحية عبر العالم، آخرها الأهرامات المصرية .

ميليندا جيتس تثبت للعالم أن وراء كل رجل عظيم امرأة

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وحصدت صورة نائل وجينفر التي وافقت فيها على الزواج منه على أكثر من 30 ألف لايك إعجاب بوقت قياسي في حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام".

ولوحظ ارتداء جينيفر بإصبعها خاتماً ماسياً كبيراً،اعتقد بعض معجبيها أنه هدية من نائل نصار لها بمناسبة طلبه يدها للزواج خلال عطلتهما الأخيرة وسط الثلوج لعشقهما المشترك للتزلج معاً.

وفي أحد تعليقاتها وصفت جينيفر جيتس "هي أيضاً فارسة، .. نائل بأجمل الأوصاف وأكثرها دفئاً فقالت عنه:الإنسان الأكثر رحمة ،الذكي،المتفائل،السعيد،المتواضع،الدافىء، الداعم والسند،أتمنى لك كل الفرح والسعادة في العالم،اليوم وكل السنوات القادمة.

ويأتي ارتباط جينيفر ونائل نصار بعد احتفال والديها بيل جيتس "64 عاماً" وميليندا "55 عاماً" بعيد زواجهما الـ26 ،وكانا قد تزوجا في الأول من يناير 1994،وأنجبا جينيفر "23 عاماً"،وروري "20 عاماً" و"فيبي 17 عاماً" .

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