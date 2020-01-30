أوسكار 2020 يكرم كوبي براينت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 04:41 مساءً - أكد القائمون على الحفل الأهم في هوليوود، حفل توزيع جوائز الأوسكار​، أنهم بصدد التخطيط لتكريم نجم كرة السلة الراحل ​كوبي براينت​، خلال الحفل الذي سيقام في 9 شباط / فبراير المقبل بدورته الـ92.

وكان كوبي قد حصل عام 2018 على جائزة الأوسكار عن فيلمه القصير Dear Basketball، الذي كتبه وعلّق عليه بصوته.

لماذا حذفت الحلقة في المسلسل الكارتوني الذي تنبأ بوفاة كوبي براينت بمروحية قبل 4 سنوات؟



يشار إلى أنّ نجم كرة السلة الأميركية السابق كوبي براينت ( 41 عامًا) كان قد لقي مصرعه في تحطم طائرة الهوليكوبتر الخاصة من نوع به Sikorsky S-76B في مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا منذ أيام، برفقة ابنته.

وفي سياق منفصل، كانت إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار قد أصدرت سابقًا بيانًا جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم استراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود، والمقرر أن يقام فيه الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود" .

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