بالصور: ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس توافق على خطبتها من المصري نايل نصار

وافقت جينيفر ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس وصاحب شركة ”مايكروسوفت“ على خطبتها رسميا من المصري نايل نصار، بعد قصة حب شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الماضية، خاصة وأن الثنائي ظهرا خلال الفترة الأخيرة معا بشكل أثار تساؤلات الجمهور حول إمكانية ارتباطهما.

ونشر نايل نصار عبر حسابه على موقع إنستغرام، صورته مع جينيفر، وعلق قائلا: ”قالت نعم.. أشعر بأنني أسعد رجل في العالم الآن.. جين أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير.. لا يمكنني الانتظار حتى نستمر معا خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها الحياة، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي بدونك.. أحبك أكثر مما تتخيل.. وأشكرك على جعلك تشعر كل يوم وكأنه حلم لي“.

كما كتبت جينيفر عبر حسابها على انستغرام: ”نايل نصار، أنت فريد.. لقد اجتحتني تمامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والضحك والمحبة معًا.. نعم مليون مرة“.

وكانت جنيفر زارت القاهرة مع حبيبها المصري نايل نصار، لقضاء إجازة الكريسماس وأعياد الميلاد، وظهر ذلك من خلال نشرها صورة عبر إنستغرام، للأهرامات والنيل من أحد الفنادق.

كما نشر نايل صورة له مع جينفر عبر حسابه على إنستغرام، داخل أحد المطاعم الشهيرة في المعادى، مكتفيا بوضع إيموجي قلب على الصورة، لتتوالى المئات من التعليقات من قبل متابعيه الذين يتمنون له حياة سعيدة.

ويجمع الثنائي قصة حب بدأت منذ أعوام بعد أن جمعتهما العديد من الهوايات المشتركة، أبرزها هواية ركوب الخيل والفروسية، وتشارك جينفر متابعيها بصور يومية مع حبيبها نايل.

ونايل نصار هو من مواليد 21 يناير 1991، وقد ولد لأب وأم مصريين، وعاش طفولته في الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في عام 2009، وهو يجيد 4 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وتخرج منها في 2013، واعتاد ممارسة العديد من الرياضات منذ سن الخامسة، بما في ذلك الفروسية وكرة القدم وكرة السلة.