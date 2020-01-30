بالفيديو والصور: نحافة هيا الشعيبي غير المسبوقة تظهر أخيراً بوضوح

نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مؤخراً فيديو قصيراً وعدداً من الصور أظهرت من خلالها التحول الكبير الذي طرأ على شكلها.

ولفتت الممثلة الأنظار بأناقتها وبخسارتها الكثير من وزنها الزائد بطريقة غير مسبوقة بالنسبة إليها حتى الآن.

وأطلقت بهذا موجة من التعليقات التي عبرت في معظمها عن الإعجاب بمظهر الفنانة الجديد ودعتها إلى المثابرة من أجل الحفاظ على إطلالتها الحالية.

ويشار إلى أن هيا أعلنت في وقت سابق خضوعها لعملية تكميم معدة كما أجريت لها مؤخراً عملية لشفط الدهون التي تتراكم لديها في منطقة الذقن أو اللغلوغ.

ويذكر أنها أثارت الجدل بعدما نشرت على حسابها نفسه فيديو قصيراً أعلنت من خلاله لقبها الجديد حيث أطلقت على نفسها صفة “ملكة الكوميديا”.

وانقسم المتابعون بين من رأوا أنها تستحق هذا اللقب ومن سخروا منها واعتبروا أنها سرقته من الفنانة الإماراتية أحلام مشيرين إلى أن الجمهور هو من يقرر إطلاق هذه الصفة او تلك على أي من الفنانين.