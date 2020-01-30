رغم الصراع القضائي بينهما.. محامي زينة يكشف لأول مرة سراً بشأن علاقة الفنان أحمد عز بتوأمه

كشف معتز الدكر محامي الفنانة المصرية زينة عن مفاجأة بشأن صراع موكلته القضائي مع مواطنها الفنان أحمد عز، فيما يتعلق بتوأمهما عز الدين وزين الدين، وعلاقته بهما.

وقال الدكر في تصريحات صحفية لمواقع مصرية، إن أحمد عز يتواصل بالفعل مع توأمه عبر الهاتف وأن زينة لم تمنع طفليهما عنه إطلاقا، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا يزال الصراع القضائي بينهما مستمرا، بشأن قيمة المصروفات الدراسية والنفقة التي طلبتها موكلته في دعواها.

وأوضح محامي زينة أن العلاقة بين زينة وعز لم تشهد أي محاولات صلح بينهما خلال الفترة الأخيرة، وأن الوضع كما شرحته الفنانة في مقابلتها الأخيرة ببرنامج الإعلامي عمرو أديب.

وأكد الدكر أن ظهور زينة الإعلامي لن يؤثر على موقفها القانوني في القضية، خاصة أنها لم تتحدث بالسوء عن أحمد عز، بل وصفته بالإنسان الجيد، الذي يصلي ويحج، واعترفت بأنها ظلت تحبه على مدار 10 سنوات تقريبا.

وأكد محامي الفنانة المصرية أن موقفهم القانوني لن يتغير، وسوف تستمر الدعوى القضائية لحين الحصول على حق التوأم، في أن يعيشا بشكل أفضل، من خلال زيادة مبلغ النفقة وسداد والدهما للمصروفات الدراسية بانتظام كل عام.

وكانت زينة قد سردت لأول مرة تفاصيل أزمتها مع أحمد عز منذ بدء زواجهما وحتى أزمة اعترافه بأولاده “عز الدين وزين الدين”، موضحة أنهما تزوجا بعلم عائلتها وبحضور المقربين وأقاما احتفالية صغيرة لزواجهما.وأضافت زينة في تصريحات تلفزيونية أنهما تزوجا عام 2012 ولمدة 3 سنوات مردفة: “ساءت الأمور ولم يطلقني فرفعت قضية خلع”.