هيعيش يفتكرني لعمرو دياب الأكثر بحثًا على جوجل

تصدرت أغنية هيعيش يفتكرني محرك البحث جوجل عقب طرح الفنان عمرو دياب ،للبرومو الخاص بها أمس على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بجانب إعلانه موعد إصدار البومه القادم، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير وانهالت التعليقات المشيدة بالالبوم برغم من عدم صدوره بعد.

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وكشفت الصفحة الرسمية لعمرو دياب عن موعد طرح البومه الجديد "سهران" ليكون يوم 12 فبراير الجاري، كما اعلن الموزع الموسيقي نادر حمدي عن طاقم عمل الأغنية باعتباره أحد المشاركين فيها وكتب:"أغنية عمرو دياب هيعيش يفتكرني قريبًا من ألبوم سهران ..كلمات تامرحسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر

حمدي.

وقال أحد النشطاء:" انا عمري ما هندم علي سماعي لعمرو دياب ولا حماسي ليه الشديد مش في كل البوم بس لا في كل اغنية بينزلها و علي احترامه لكل واحد من اللي بيسمعوه و حرصه ان يسمعهم حاجة ترتقي بيهم مش باي كلمات ولا الحان - اه ساعات بننتقضه بس ده عشان احنا اتعودنا منه دايما علي الافضل".

وتداول الكثيرون برومو الأغنية وكلماتها معبرين عن سعادتهم بإصدار الهضبة البومين في وقت قليل، وأضاف البعض أن سهران سيكون أول البوم شتوي بعد البوم

كمل كلامك وكتب أحدهم:"البوم سهران هو اول البوم شتوى بعد 15 عاما مروا على كمل كلامك".

واعاد أحد النشطاء نشر صورتين لعمرو دياب أحدهم من سنوات والأخرى حديثة وعلق بشكل ساخر:"تمر الايام ويظل عمرو دياب شابًا مدى الحياة".

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وبعبارات مشيدة بأغاني دياب علق البعض:"عمرو دياب يقول جملتين بس يقلب الدنيا و يطلع ترند"، وأضاف غيره مستخدما كلمات هعيش يفتكرني:"أنا قولت الي محدش قاله .. و عملت الي محدش عمله .. يفارقني انا راضي و ماله .. بكرة هيعرف غلطة عمره ..اغنيه هيعيش يفتكرني .. من البوم سهران ..يا جمال أغاني عمرو دياب و الله".

فيما أكد أخر أن جديد عمرو دياب سيحصل من خلاله على جائزة music award:"شكلنا داخلين على البوم زى العسل و شكلها فيها".