تعرف على أفلام اليوم الثاني لمهرجان زاوية

يعرض اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً في سينما زاوية بوسط البلد، ثاني مجموعة أفلام مشاركة في مهرجان زاوية للأفلام القصيرة.
الأفلام المتسابقة هم فيلم أنا بدي للمخرجة غادة عيسي ومدته عشر دقائق، فيلم فخ والذي عرض من قبل في مسابقة سينما الغد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهو من
يذكر أن أي من الجمهور يمكنه حضور المهرجان عن طريق شراء تذكرة من خلال شباك التذاكر الخاص بسينما زاوية أو عبر موقع السينما دوت كوم والذي يتيح حجز أماكن لحضور المهرجان.
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