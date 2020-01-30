تعرف على أفلام اليوم الثاني لمهرجان زاوية

يعرض اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً في سينما زاوية بوسط البلد، ثاني مجموعة أفلام مشاركة في مهرجان زاوية للأفلام القصيرة.

الأفلام المتسابقة هم فيلم أنا بدي للمخرجة غادة عيسي ومدته عشر دقائق، فيلم فخ والذي عرض من قبل في مسابقة سينما الغد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهو من

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إخراج ندى رياض ومدته واحد وعشرون دقيقة، فيلم 2090 كم ومدته خمس دقائق للمخرج على سليمان سالم، فيلم أرتباك للمخرج محمد حسين أنور ومدته أحدى عشر دقيقة، فيلم أمين وهو من إخراج أحمد أبو الفضل ومدته ست دقائق وأخيرًا فيلم حدث ذات مرة عالقهوة ومدته ستة عشر دقيقة وهو من إخراج نهى عادل. ويلي عروض الأفلام جلسة نقاشية يديرها المخرج بسام مرتضي لمناقشة الأعمال المعروضة مع الجمهور وصناع الأفلام

يذكر أن أي من الجمهور يمكنه حضور المهرجان عن طريق شراء تذكرة من خلال شباك التذاكر الخاص بسينما زاوية أو عبر موقع السينما دوت كوم والذي يتيح حجز أماكن لحضور المهرجان.