شارك الفنان محمد كيلاني جمهوره بمجموعة صور جديدة, وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". Advertisements ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري محمد كيلاني، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب الفنانة أسماء أبو اليزيد: طروقي انت اتعشيت ؟ محمد كيلاني، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب الفنانة أسماء أبو اليزيد: طروقي انت اتعشيت ؟ يذكر ان اخر اعمال الفنان محمد كيلاني, مسلسل "الآنسة فرح" وشاركه العمل مجموعة من النجوم,وهم," أسماء أبواليزيد، كيلاني, مسلسل "الآنسة فرح" وشاركه العمل مجموعة من النجوم,وهم," أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف ، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج"، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور..محمد كيلاني يشارك جمهورة بأحدث الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.