نجم مسرح مصر كريم عفيفي يرزق بمولود

نشر الفنان كريم عفيفي ،صورة جديدة من أمام غرفة الولادة ،لإحدى المستشفيات ،حيث رزق بأبنه ،حمزه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علق "عفيفي" على الصورة:" اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى ".

جدير بالذكر ان الفنان كريم عفيفى يواصل تحضيرات

فيلم "سيدى بشر" مع نجم مسرح مصر على ربيع، والمخرج سامح عبد العزيز، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء سامح عبد العزيز من معاينة الديكورات، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز