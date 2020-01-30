مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكشف أسماء أعضاء لجنة تحكيم النقاد

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة جمعية نقاد السينما المصريين بدورتها الرابعة والتى ستنعقد خلال الفترة من 10 إلى 15 من فبراير.

وتضم اللجنة فى عضويتها الناقد أسامة عبد الفتاح والناقدة والكاتبة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

وشارك الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح في تأسیس مجلة "الفن السابع" السینمائیة المتخصصة، وهو صحفي وناقد سینمائي ومبرمج أفلام مصري ومدیر تحریر صحیفة "الأهرام المسائي"، وعمل مدیراً لمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السینمائي الدولي.

كما شارك عبد الفتاح كعضو في لجنة اختیار الأفلام بمهرجان الإسماعیلیة الدولى للأفلام التسجیلیة والقصیرة، كمت عمل مدیراً فنياً لمهرجان شرم الشیخ السینمائي عام 2018 وشارك في عضویة لجان تحكیم النقاد بمهرجانات مونتریال وتورنتو وقرطاج وتطوان والإسماعیلیة وشرم الشیخ، كما شارك كعضو لجنة تحكیم الأفلام الوثائقیة بمهرجان وهران الدولي للفیلم العربي عام 2018.

كما تعمل أمل الجمل كاتبة سیناریو للأفلام التسجیلیة بالقنوات التلفزیونیة وناقدة بعدد من الصحف المصریة والعربیة من بینها صحیفة "الحیاة اللندنیة"، وتخرجت من كلیة الإعلام بجامعة القاهرة عام 1996، وحصلت على

درجة الماجستیر عام 2007 ،والدكتوراة في فلسفة الفنون عام 2013.

وشاركت أمل في العدید من الندوات وورش العمل حول السینما من بینها ورشتي عمل في جامعة بون عامي 2013 ،و2014، كما شاركت في عدد من لجان التحكیم من بینها لجنة "الفیلم الأوروبي الجدید" بمهرجان كارلوفي فاري عامي 2018، ولجنة تحكیم الاتحاد الدولي للنقاد بمهرجان القاهرة السینمائي 2010 ، ومهرجان السینما العربیة بمالمو السوید 2012.

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وتعمل الناقدة السينمائية بسنت حسن سلامة مذیعة في التلفزیون المصری، وهي من مواليد دولة الكویت وأنهت دراستها العلیا في مصر حیث تخرجت من كلیة الإعلام بجامعة القاهرة. وتعمل بسنت في التلفزیون المصري، وتكتب بجریدة الدستور، ولها العدید من المقالات عن السینما في العدید من الصحف والمواقع الإلكترونیةجفي مصر والشرق الأوسط، وشاركت بسنت كعضو لجنة تحكیم في بعض المهرجانات في مصر والمغرب وهولندا، ومنها عضو لجنة تحكیم الاتحاد الدولي للنقاد في مهرجان لیستباد

السینمائي الدولي في مینسك، بروسیا البیضاء.

كما وقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة علي فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان يوم 10 فبراير المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، فنشاهد من خلال هالة الشخصية الرئيسية، كيفية التعامل مع المرض النفسي، خاصة إذا ما كانت ضحيته أم، كما يقدم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التي تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سرًا، والمراهقة التي تعاني من أسرتها التي لا تفهم طبيعة سنها.

ويقوم بدور البطولة في الفيلم الممثلة بسمة، ويشاركها محمد سرحان وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وشارك في إنتاجه مع محمد حفظي.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الماضية لمهرجان تورونتو، بينما سيكون العرض الأول له في مصر من خلال مهرجان أسوان.

وأعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الأيام الماضية عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل والتي يرأسها مخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز، والنجمة المصرية منة شلبي.