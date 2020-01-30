2 فبراير.. عرض فيلم "فتوى" الحاصل على 20 جائزة بدرب 1718

يستقبل درب 1718 الثقافي يوم الأحد، الموافق 2 فبراير الفيلم الروائي " فتوى " وهو حاصل على 20 جائزة دولية في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن فعاليات برنامج سينما الفرن.

حصد فيلم فتوى 20 جائزة دولية من بينهم حصول الفنانة التونسية غالية بن علي على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان " أكرون نوار " Ecrans Noir بالكاميرون، كما حصد الفيلم على 4 جوائز من مهرجان

السينما التونسية وهم جائزة أفضل سيناريو، جائزة أفضل ديكور، جائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة دور ثاني، كذلك حصل على جائزة أفضل فيلم روائي من المهرجان الدولي للسينما والمواد السمع بصرية ببروندي.

بالإضافة إلي كل تلك الجوائز حصل ايضًا على جائزة سعد الدين وهبه لأحسن فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وايضًا الجائزة

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الكبرى لمهرجان المغرب السينمائي وجائزة الشراع الذهبي وجائزتين من أيام قرطاج السينمائية وغيرهم العديد من الجوائز.

تدور أحداث الفيلم حول إبراهيم وهو تونسي مقيم في فرنسا يعود لتونس لحضور جنازة ابنه الذي توفي إثر حادث ليكتشف الكثير عن حياة ابنه الناشط في خلية إسلامية متشددة ليحاول التعرف على أسباب تطرف ابنه ويقوده ذلك ر للشك في ملابسات الوفاة.

يذكر أن الفيلم من بطولة أحمد الحفيان، غالية بن علي، سارة الحناشي، وهو من إنتاج فنون ومن توزيع شركة ماد سولوشن ومن تأليف وإخراج محمود بن محمود.