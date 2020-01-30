شاهد.. أصالة تداعب نجلها "علي" عبر إنستجرام

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة برفقة نجلها "على"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "أصالة" على الصورة قائلة:"علي العلّوش
جدير بالذكر ان أخر اعمال المطربة أصالة، كليب أغنية "شامخ"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
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