شاهد.. أصالة تداعب نجلها "علي" عبر إنستجرام

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة برفقة نجلها "على"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "أصالة" على الصورة قائلة:"علي العلّوش Advertisements العالي الغالي صار بياخد مصروف الصبح عالمدرسه وأحلى وألطف وأطيب ولد بالعالم بيطلب فلوس ، بيكون جايه عبالي أرقص من الفرح والشكر الّلي بيشكره بيضطرني قلّه والله هاد أقلّ واجب ياسعادة الرّوح". العالي الغالي صار بياخد مصروف الصبح عالمدرسه وأحلى وألطف وأطيب ولد بالعالم بيطلب فلوس ، بيكون جايه عبالي أرقص من الفرح والشكر الّلي بيشكره بيضطرني قلّه والله هاد أقلّ واجب ياسعادة الرّوح". جدير بالذكر ان أخر اعمال المطربة أصالة، كليب أغنية "شامخ"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

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