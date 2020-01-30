اليوم.. عرض فيلم عاشقات السينما بمعرض الكتاب

يعرض اليوم فيلم عاشقات السينما للمنتجة والمخرجة ماريان خوري بقاعة السينما ويتبع العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي أندرو محسن.

يعد الفيلم من أوائل الأفلام التي قامت ماريان بإخراجه وتم عرضه قبل فيلم أحكيلي، تدور أحداثه عن حياة ستة نساء من رائدات السينما المصرية من مَن أثروا الحياة الفنية في مصر منذ مطلع عشرينات القرن الماضي، ومن بين هؤلاء النساء آسيا، بهيجة حافظ، ماري كويني، عزيزة أمير، فاطمة رشدي وغيرهن الكثيرات.

يرجع الفضل لهؤلاء الستة لوضع أساس صناعة السينما في مصر ويتطرق الفيلم للتحديات التي واجهت كل منهن سواءً كانت تلك الصعاب هي قيود المجتمع وعاداته وتقاليده أو أي مشكلات أخرى واجهتهن، ويركز الفيلم على دورهن الكبير في صناعة السينما المصرية والعربية.

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يشار أن المنتجة والمخرجة ماريان خوري هي ابنة شقيقة المخرج الكبير يوسف شاهين وكانت على علاقة وثيقة به لمدة ثلاثين عام، بالإضافة لذلك فهي درست

الاقتصاد بالقاهرة واكسفورد وعملت في مجال السينما كمنتجة ومخرجة أثرت الحياة الفنية في مصر ويرجع لها الفضل في تأسيس سينما زاوية والتى تعرض أنواع مختلفة من الأفلام التي تساهم في رفع الثقافة السينمائية.

الجدير بالذكر إن أخر ما قدمته ماريان هو فيلم أحكيلي والتى ترصد فيه رحلتها الشخصية هي ونساء عائلتها وتربطهن بنماذج النساء في افلام يوسف شاهين، حصل فيلم احكيلي على جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أما عن مشروعاتها الحالية فهي تعمل على مشروع " ورش دهشور " لتطوير وإنتاج الأفلام المقدمة من مواهب المصرين والعرب.