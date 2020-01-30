اليوم.. عرض فيلم "ولاد رزق 2" بحضور نسرين أمين

يستعد مهرجان جمعية الفيلم السنوي اليوم، لعرض فيلم "ولاد رزق" الجزء الثاني، والذي اتخذ عنوان عودة أسود الأرض ضمن فعاليات المهرجان، في يومه السادس تحت رئاسة مدير التصوير، محمود عبد السميع، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

يعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشة العمل بحضور الفنانة

نسرين أمين، وهي إحدى أبطال ولاد رزق 2، يدير الندوة الناقد سيد محمود لمناقشة العرض مع نسرين ومع النقاد والجمهور الحاضر للندوة.

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يذكر أن مهرجان جمعية الفيلم السنوي يختار كل عام بضع أفلام يتم الاستفتاء عليها من قِبل أعضاء جمعية الفيلم

لعرض تلك الأفلام ومناقشتها مع صناعها ليفوز في النهاية فيلم واحد، وكما يؤكد دائمًا مدير التصوير محمود عبد السميع رئيس المهرجان إن حضور صناع الأعمال الفنية للندوات هو أمر هام جدًا ومفيد لهم وللحضور ولصناعة السينما بأكملها.

الجدير بالذكر إن فيلم ولاد رزق 2 من إخراج طارق العريان ومن بطولة عدد من النجوم أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف، نسرين أمين وغيرهم الكثير من النجوم.