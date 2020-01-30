القوية نوال الزغبي خلال أيام!

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ صباح اليوم عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن اقتراب موعد طرح أغنيتها الجديدة "القوية"، والتي تتعاون فيها مع الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي جيمي حداد.

وكانت قد نشرت نوال الزغبي صورة جديدة لها على حسابه وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "القوية.. قريباً" وذلك من دون ذكر أي تفاصيل إضافية عن العمل.

ويشار الى أن الأغنية درامية وتقدم فيها نوال موضوعاً جديداً وملفتاً وتعود بها إلى الإصدارات بعد مرور عام على صدور ألبومها الأخير "كده باي".

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