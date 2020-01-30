خاص الفن- هل تتزوج إيمان العاصي قريبا من حبيبها القديم؟

ميرنا وليد - بيروت - ثلاث سنوات انفصلت الممثلة المصرية إيمان العاصي عن حبيبها وخطيبها السابق ولكن يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد عودة العلاقة بينهما بعد أن عادت الأمور إلى مجاريها فكل منهما لم يرتبط حتى الآن في ظل وجود مشاعر بينهما وبالفعل استجابت العاصي لتودده خلال الفترة الماضية واصراره على العودة مرة أخرى، والمقربين منها قالوا بأنها على وشك الموافقة على الزواج منه، لكن ما يقلقها هو أن يحصل طليقها على حضانة ابنتها بحجة زواجها من جديد وهو ما يعطل الامور.

من ناحية أخرى، تنتظر إيمان عرض دورها في مسلسل "مملكة إبليس" المقرر بدء عرضه خلال شهر شباط المقبل على منصة "شاهد.نت" وتشارك إيمان في بطولة المسلسل مع كل من ​غادة عادل​، ​صبري فواز​، ​رانيا يوسف​، ​أحمد داود​، والمسلسل من تأليف ​محمد أمين راضي​، وإخراج أحمد خالد موسي.

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