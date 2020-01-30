هيا الشعيبي تصدم متابعيها بنحافتها.. بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - صدمت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ متابعيها، بالتحول الكبير الذي طرأ على شكلها.

ولفتت الشعيبي الأنظار بصور ومقاطع فيديو جديدة لها، نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بأناقتها وبخسارتها الكثير من وزنها الزائد، بطريقة غير مسبوقة بالنسبة إليها حتى الان.

وعبّرت معظم تعليقات متابعيها عن الإعجاب بمظهرها، ودعتها إلى المثابرة من أجل الحفاظ على إطلالتها الحالية.

وكانت االشعيبي قد أعلنت في وقت سابق خضوعها لعملية تكميم معدة، كما خضعت مؤخراً لعملية شفط الدهون، التي تتراكم لديها في منطقة الذقن أو اللغلوغ.

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