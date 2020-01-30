ناصيف زيتون الفنان الأكثر أناقة بحسب استفتاء موقع الخليج 365

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي :من هو الفنان الأكثر أناقة في الفترة الأخيرة ؟ ​راغب علامة​، ناصيف زيتون، ​وائل كفوري​ أو ​تامر حسني​؟

وبعد اسبوع من التصويت احتل ​ناصيف زيتون​المرتبة الاولى بنسبة 37%، في المرتبة الثانية وائل كفوري بنسبة 27%، في المرتبة الثالثة راغب علامة بنسبة 20% وفي المرتبة الرابعة تامر حسني بنسبة 15%

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