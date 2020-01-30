تراند اليوم : عبر كاميرا المراقبة.. تسريب فيديو خادش لنجمة الكويت نهى نبيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والخليج، مقطع فيديو مسرب خادش للحياء، التقطته كاميرا مراقبة، للفاشنيستا الكويتية المعروفة نهى نبيل.

وتظهر “نبيل” في الفيديو الذي سربه أحد الأشخاص، وهي تعتدي على طفلها وتوجه له شتائم خادشة للحياء، إذ وصفته بالقواد وألفاظ لا تليق كونها بذيئة.

وتصدرت الفاشنيستا الكويتية الترند في الكويت، إذ صعد هاستاج باسمها، والذي شارك فيه العديد من النشطاء.

واهختلفت آراء المتابعين ما بين مهاجم ومنتقد لها، وما بين منتقد مسرب الفيديو، حيث هاجمها البعض بشدة وتسائل عن نفسية الطفل الذي يسمع هذه المصطلحات من والدته، بينما قال آخرون أنه رغم خطأها إلا أن هذا يعد خصوصية لا ينبغي تسريبه.

ولأن الفيديو يحتوي على ألفاظ مخلة، تعتذر “الخليج 365” عن نشره.