تراند اليوم : بعد أزمة الجواز .. مي حلمي و محمد رشاد يقدمان برنامج “المتزوجون”

تجربة جديدة يخوضها الزوجان محمد رشاد ومي حلمي عبر شاشة قناة “النهار”.

تعاقد المطرب محمد رشاد وزجته الإعلامية مي حلمي مع شركة الريفي ميديا، لتقديم برنامج جديد بعنوان “المتزوجون” على شاشة قناة النهار، حسب ما جاء في موقع صحيفة “أخبار اليوم”

ومن المقرر أن يُعرض البرنامج في الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، على أن يتم تصوير البرومو الخاص بالبرنامج داخل ستوديوهات القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

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برنامج “المتزوجون” هو برنامج حواري يتعلق بالأزواج، يستضيف فيه رشاد ومي الفنانين ومشاهير الرياضة في جلسة ودية مع الضيف، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية للأزواج.

يذكر أن محمد رشاد طرح مؤخرا كليب “لا بسيطة”، من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج وتوزيع طارق عبد الجابر، ومن إخراج نبيل مكاوي.

يذكر أن أحمد رشاد، ومي حلمي، كانا قد احتفلا بزفافهما يوم 23 مارس 2019 في سرية تامة، وبعيدا عن ‏وسائل الإعلام، ولم ‏يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط، وكان الزفاف مفاجأة ‏لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول ‏بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من إقامته. ‏