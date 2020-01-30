تراند اليوم : نادية لطفي أسمها الحقيقي ” بولا “

شهدت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، تدهورًا ملحوظًا مساء أمس”لأربعاء، حيث تتواجد داخل غرفة للعناية المركزة بأحد مستشفيات بالقاهرة.

ويتابع الأطباء المعالجون حالتها أولًا بأول، وتم وضعها على جهاز للتنفس الصناعي، وذلك بعد ما كانت حالتها قد استقرت بعض الشيء خلال الأيام الماضية، نرصد من خلال السطور التالية أبرز الحقائق عن الفنانة نادية لطفي.

إرتبط اسم نادية لطفي، بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة، ولكن الذي لا يعلمه الكثير أن هذا الاسم هو اسم الشهرة، وإسمها الحقيقي هو”بولا محمد لطفي شفيق”، ووالدها محاسب صعيدي، من مدينة قنا، أما والدتها فهي من مدينة الزقازيق إحدى مدن محافظة الشرقية.

إتجهت نادية لطفي، إلى التمثيل في العاشرة من عمرها، لكنها سرعان ما إبتعدت عن المسرح لتعود إلى التمثيل مجددًا عن طريق الصدفة، حيث كانت من بين المدعوين في حفل عيد الأسرة بمنزل صديق العائلة المنتج “جان خوري”، وكان من بين المدعوين المنتج السينمائي “رمسيس نجيب” الذي رأى فيها بطلة فيلمه الجديد.