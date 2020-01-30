صور: روان بن حسين بوزن زائد جداً وتستنجد بأينشتاين

نشرت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، صورة لها وهي تأكل، وقدا بدت عليها زيادة كبيرة في الوزن، وعلّقت قائلة "المرأة الحامل مسموح لها تأكل بالكميات اللي تبيها" من أقوال العالِم اينشتاين".

وكان روان قد نشرت صورة لها في النادي الرياضي، حيث تجري تمرينات للحفاظ على وزنها خلال الحمل، إلا أنّ شهيتها المفتوحة أدّت إلى زيادة وزنها بصورة ملحوظة.

روان بن حسين بوزن زائد

روان التي تحرص باستمرار على كتابة تجربتها مع الحمل، قالت في منشور لها إنها اكتشفت عمق الرابط بين الأم وجنينها، وكيف أنّ هذا الأخير يتأثر بنفسيتها وكتبت عبر حسابها على "انستقرام"

"الحمل خلاني أستوعب أنه صحتي الجسديه والنفسية والعقلية من صحة طفلي، سبحان الله كيف الطفل يعتمد على الأم في كل شي ويتأثر بكل شي حولها".

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روان بن حسين تقوم بتمارين رياضية

وتابعت "قبل كنت أقول توأم الارواح عندهم رابط عجيب بس الحين أقول البنت وأمها عندهم رابط سحري افضل من اي شي ثاني بالدنيا".

روان بن حسين أثناء الحمل

يذكر أنّ روان أعلنت عن جنس مولودتها في حفل حميم اقتصر على حضور العائلة والمحبّين ومجموعة من المشاهير المُقرّبين، وتميّز بالفخامة.