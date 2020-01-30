النجوم يطلبون الدعاء لـ نادية لطفي بعد دخولها في غيبوبة

تدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي في الساعات الأخيرة، حيث أعلن الطاقم الطبّي في المستشفى التي نقلت إليها منذ أيام أنّها فقدت الوعي بشكلٍ تام. إقرئي أيضًا: سعد المجرد يلغي صداقة حاتم عمور بسبب فيديو قديم كيف ردّت نهى نبيل على تسريب فيديو لها وهي تشتم ابنها شتائم نابية؟ وناشد عدد كبير من نجوم الفن المصري جمهور الفنانة الدعاء لها. ناديا لطفي وكانت حالة الفنانة قد استقرت مؤخراً، إلا أنّ الطّاقم الطبي، رفض نقلها من العناية المركزة إلى غرفة عادية لحاجتها للتنفس الصناعي. Advertisements وكانت الفنانة قد أصيبت بنزلة برد حادّة، استدعت دخولها المستشفى، وذكرت مصادر داخل المستشفى أنّ حالتها الصحيّة شهدت تحسّناً كبيراً، وأنها في الأيام الماضية بدأت تتحرّك وتتناول طعامها بصورة طبيعية، كما تم نزع المحاليل الطبية عنها، إلا أنّ الزيارات منعت عنها بسبب مناعتها الضّعيفة. يذكر أنّ الفنانة مصابة منذ سنوات بمشاكل في التنفس نتيجة لإفراطها في التدخين، وكانت تتلقّى العلاج منذ ثلاث سنوات.

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