سعد المجرد يلغي صداقة حاتم عمور بسبب فيديو قديم

عادت مقابلة قديمة كان الفنان المغربي حاتم عمور قد أدلى بها إلى الأضواء، ما تسبّب بمشكلة بينه وبين الفنان سعد المجرد، فقاما بإلغاء صداقتهما على "انستقرام"، بعد حرب افتراضية دارت على حساب حاتم.

وقد بدأت القصّة، عندما عادت مقابلة أجراها حاتم قبل سنتين إلى التداول، حيث قام أحد أصدقاء المجرد بالردّ بطريقة مهينة على حاتم، ولم يتدخّل سعد لإيقافه، الأمر الذي أغضب عمور الذي قام بحظر عدد كبير من حسابات معجبين المجرد الذي اعتدوا عليه بالشتائم، كما قام بإلغاء متابعة الفنان نفسه، ولم يعرف من منهما ألغى متابعة الأخر قبل.

حسابات سعد وحاتم

وقد جاء في مقابلة حاتم عمور المتداولة، والتي أدلى بها لإذاعة " شمس إف إم" التونسية عام 2018: " بالنسبة لسعد لم يرجع بعد إلى الساحة الفنية، وذلك عكس ما يروج في الإعلام العربي، ولا تصح مقارنتي بالمجرد لأنني كنت السباق في الدخول إلى المجال الفني، وكنت سباقا أيضا في خلق هذا النمط من الموسيقى المغربية".

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وجاءت في تصريحات حاتم عمور التي أثارت غضب جماهير لمجرد، أن صاحب أغنية " أنا الأول " هو من ساعد لمجرد في انطلاقته الفنية وذلك بعد تقديمه للملحن محمد الشرابي الذي قام بتلحين أغنية " واعديني "، إذ اشتهر المجرد بهذه الأغنية لتنطلق بعدها مسيرته الفنية.

وأضاف: " وفضلت أنا وبعض الأصدقاء المقربين من سعد عدم التواصل مع سعد، وبالنسبة لي لا يجب أن يطرح أغاني جديدة في خضم هذه الأزمة، لأن ذلك ليس من مصلحته".

حاتم وسعد

و ختم حاتم كلامه عن براءة سعد من عدمها و قال أنه لا يفضل أن يصرح بأنه بريء، لأن المحكمة هي التي ستقرر ذلك.

يبقى أن نذكر، أنّ حاتم لم يعلّق على قرار القضاء الفرنسي، إعادة محاكمة المجرد بتهمة الاغتصاب، وإمكانية عودته إلى السجن قريباً.