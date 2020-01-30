بعد اجرائه قسطرة في القلب.. خالد النبوي ينضم لبطولة «لما كنا صغيرين»

يستعد الفنان خالد النبوي لتصوير مشاهده في مسلسل «لما كنا صغيرين» خلال الأيام القادمة، أمام الفنانة ريهام حجاج، والفنان القدير محمود حميدة؛ للمشاركة به في الماراثون الرمضاني المقبل 2020 بحسب بيان صحافي صدر عن الشركة المنتجة. ويعتبر المسلسل عودة لخالد النبوي للدراما المصرية، عقب نجاح مسلسله الأخير «ممالك النار» الذي شهد الكثير من الإشادات عن دور «طومان باي»، كما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعرض العمل قصة آخر سلاطين المماليك الأشرف طومان باي، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في بداية القرن السادس عشر.

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ويذكر أن «النبوي» قد خضع مؤخراً لعميلة قسطرة في القلب، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال وجوده في الجيم.

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، من إنتاج شركة «آرت ميكرز» أحمد عبد العاطي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.