كيف ردّت نهى نبيل على تسريب فيديو لها وهي تشتم ابنها شتائم نابية؟

تسرّب قبل أيام، فيديو للفاشينستا الكويتية نهى نبيل بدت فيه بحالة غضب شديد، وهي تؤنب ابنها الصّغير، وتشتمه شتائم نابية.

صورة نشرتها نهى نبيل مع ابنها

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، متسائلين عن السبب الذي جعل نهى تخرج عن طورها، كما تساءلوا إذا ما كانت تشتمته بشتائم من العيار الثقيل في مكان عام، كيف تعامله في المنزل، في حين أكد آخرون أن الفيديو التقط في البيت ولم يعرف كيف تسرّب، مستنكرين انتهاك حرمة منزلها، بينما حاول البعض التماس العذر لنهى، مؤكّداً أن الأطفال يخرجون الأهل عن طورهم أحياناً، إلا أنّ أحداً لم يبرّر الشتائم النابية التي أطلقتها نهى على ابنها، بحضور زوجها الذي لم يحرّك ساكناً، وكأن المشهد الذي يجري أمامه طبيعياً.

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نهى نبيل

نهى، سارعت إلى نشر صورة لها مع أبنها على انستا ستوري علقت عليها "حتى وأن كنت تمشي مستقيما ستجد من ينتقد ظلك المائل".