بالصور: ما حقيقة طلاق وفاء الكيلاني من تيم حسن؟

تسبّبت تغريدة كتبتها الإعلامية وفاء الكيلاني، بانتشار شائعة طلاقها من زوجها الممثل تيم حسن، وهو ما سارعت إلى نفيه عبر نشرها صورها رومانسيّة تجمعها بزوجها. بوست وفاء الكيلاني فقد نشرت وفاء على "تويتر"، قصة معبّرة، عن حكيم طلب من تلميذه الذهاب إلى الحديقة والمجيء بأفضل زهرة، وذهب الولد ليعود خالي اليدين وقال وجدت أجمل زهرة ولكن واصلت البحث على أمل العثور على أجمل منها وبعدها تداركت بأنني تجاهلت الأفضل وعندما عدت لأخذها لم أجدها، ورد عليه الحكيم: هذه هي حقيقة الحب لا تقدّره عندما يكون بين يديك، ولكنك تدرك قيمته عندما تفقده. Advertisements وقد استنتج المعلّقون أنّ وفاء تتحدّث عن تجربة خاصّة، لتعود شائعة طلاقها من زوجها التي تتردّد باستمرار إلى الرواج، ما دفع بالإعلامية إلى نفي الشائعات بصور رومانسية مع تيم، تؤكّد عمق علاقتهما دون أن تعلق على الشائعة المتداولة. إقرئي أيضًا: طلب للداخلية بالقبض على الفنان احمد الفيشاوي بسبب ابنته «لينا» الجمهور يسخر من غادة عبد الرازق بعد إعلانها مواصفات فتى أحلامها

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